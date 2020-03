Het vergeten apparaat: (PSP) De PlayStation Portable

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de originele PlayStation Portable, ook wel bekend als de PSP. De eerste mobiele game console van Sony.

De portable console van Sony; de PSP

De PlayStation Portable is een draagbare spelcomputer van Sony. De PSP werd voor het eerst aangekondigd tijdens de E3 in 2003 en werd vervolgens onthuld op de E3 van 2004.

Sony richtte zich met de PlayStation Portable op een draagbare spelcomputer. In Europa verscheen de console op 1 september 2006. Vervolgens verscheen in 2007 een nieuwe PSP Slim & Lite. In 2008 verscheen vervolgens vervolgens de PSP-3000. Op de E3 in 2009 maakte Sony bekend dat de PSP Go het nieuwe model is.

Concurrent

De PlayStation Portable was het antwoord op de Nintendo DS, ondanks dat de Nintendo veruit het populairste device was, heeft Sony toch een behoorlijk aandeel gehad in de mobiele handheld markt.

Voor de PSP zijn er enorm veel games verschenen en wereldwijd zijn er 80 miljoen exemplaren van verkocht.

Hardware

De originele PSP-1000 beschikte over een MIPS RS4000 processor welke standaard was ingesteld op 222Mhz. Het display bevatte een resolutie van 480 x 272 pixels.

PSP Go

In 2009 bracht Sony het vierde model uit in de PlayStation Portable-lijn; de PSP Go. Deze was niet populair en kampte met behoorlijk tegenvallende verkopen. Sony stapte hiermee volledig op een nieuw design en was hiermee kleiner en lichter. De PSP Go heeft een compact, uitschuifbaar design en wordt ondersteund met bluetoothfunctionaliteit.

De PSP Go verscheen in oktober 2009 voor een prijs van 250 euro in Nederland.