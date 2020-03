Aantal gebruikers Microsoft Teams met 12 miljoen toegenomen in één week

In de tijden van een crisis zijn er producten welke een flinke toename zien. Microsoft Teams is de afgelopen dagen succesvoller dan ooit.

Microsoft Teams populair

Microsoft Teams, de professionele chat- en videocallapplicatie van Microsoft, verscheen drie jaar geleden. Nu wereldwijd bedrijven verplicht de medewerkers zoveel mogelijk als tuis moeten laten werken.

Het actieve gebruikers van Microsoft Teams heeft een flinke toename weten neer te zetten in het aantal dagelijkse gebruikers. In november waren er 20 miljoen dagelijkse gebruikers. Sinds gisteren waren er 44 miljoen dagelijkse gebruikers welke actief waren. Begin maart waren er 32 miljoen dagelijkse gebruikers. In een week tijd is dit aantal gestegen met 12 miljoen.

Microsoft Teams wil het moment nu vooral blijven aanhouden en wil aantonen dat thuiswerken geen invloed heeft op de efficiëntie van de medewerkers.

Inmiddels heeft Microsoft ook diverse nieuwe functionaliteiten aangekondigd, zoals ruisonderdrukking voor achtergrondgeluiden. Ook is een van de nieuwe functies om virtueel je hand op te steken.