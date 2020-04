Skype vergaderingen werken nu ook zonder account of app

Een nieuwe optie in Skype geeft de mogelijk om te kunnen meedoen aan videovergaderingen zonder de app te installeren of een account aan te maken. Daarmee wil Microsoft de toegang tot de vergaderingen makkelijker maken.

Makkelijker deelnemen in Skype

In de Skype-app zit nu de optie ‘Meet Now’. Deze button kan je aanklikken indien je beschikt over een account, hiermee is het mogelijk om de deelbare link naar andere te sturen. Wanneer de gebruikers klikken op de link kunnen ze direct deelnemen zonder een account.

Sessie in de browser

Het Skype-besprek wordt geopend in de browser. Microsoft gaat hiermee vooral de concurrentie aan met Zoom. Bij Zoom is het al een tijd eenvoudig om deel te nemen aan een online meeting, het grote deel maakt nu ook gebruik van Zoom. Nadeel is wel dat de chatdienst momenteel erg gevoelig is voor de privacy, en de afgeslopen dagen veelal negatief in het nieuws is gekomen.