Het vergeten apparaat: Nintendo Game Boy

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Nintendo Game Boy. Een icoon in de game-wereld.

Nintendo Game Boy

De originele Game Boy verscheen alweer een tijd geleden. In 1989 verscheen de eerste handheld. Gunpei Yokoi is de grootvader van dit apparaat. De 8-bit versie verscheen in 1989 en kwam in 1990 uit in de Benelux. Spellen worden op de ROM-cassettes geplaatst. De Game Boy beschikte over een gewicht van 394 gram en als hardware was er 16KB aan RAM te vinden en een resolutie van 160 x 144 pixels.

In 1989 was er vooral concurrentie van de SEGA Game Gear. Deze was krachtiger en beschikte over een kleurenscherm. Een groot nadeel was de accuduur. De SEGA Game Gear beschikte over een accuduur van drie tot vijf uur. Waar de Game Boy beschikte over een accu van tien tot dertig uur op vier AA batterijen.

Enorm succes

Het succes was enorm. Ook vanwege exclusieve titels als Pokémon.

In 1996 verscheen de Game Boy Pocket, welke vooral een verbetering was ten opzichten van de eerste Game Boy. Het zware gewicht was weg, en hij was vooral een stuk kleiner en compacter.

In 1998 verscheen de eerste kleurenvariant, de Game Boy Color. Met 120 miljoen verkochte exemplaren is het de op twee na best verkopende gameconsole aller tijden.