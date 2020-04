Meer dan 50 miljoen gebruikers voor Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone is een behoorlijk succes. De nieuwste Call of Duty-game is door meer dan 50 miljoen mensen gespeeld.

Call of Duty: Warzone

In de eerste dag 24uur na de verschijning waren er al 6 miljoen actieve spelers, dit aantal is in een korte tijd behoorlijk snel gestegen tot de 50 miljoen.

In een maand tijd zijn er 50 miljoen actieve spelers actief. Zo heeft de uitgever laten weten via Twitter.

Over 50 million players. Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U — Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020

Call of Duty: Warzone gaat de concurrentie aan met het enorm populaire Fortnite. Net zoals bij Fortnite is de laatst overlevende de winnaar van de game. Fornite heeft met 250 miljoen spelers nog altijd een groter bereik als het gaat om de populariteit.