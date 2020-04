Warp Charge 30 Wireless van OnePlus; wat is het precies?

OnePlus heeft niet eerder een oplossing aangeboden voor draadloos laden. Het bedrijf heeft hiermee gewacht omdat ze aangaven dat het sneller en efficiënter kon. Ze wilden pas een draadloze lader aanbieden als deze voldeed aan de hoge eisen en de standaard. Dat moment is eindelijk aangebroken. OnePlus komt namelijk met een draadloze oplader: de Warp Charge 30 Wireless.

Warp Charge 30 Wireless

De nieuwe oplader van OnePlus is geschikt voor de OnePlus 8 smartphones. Op 14 april krijgen we meer informatie over de nieuwe OnePlus 8 tijdens de onthulling.

Er gaan geruchten dat de Warp Charge 30 Wireless alleen geschikt is voor de OnePlus 8 Pro, al is hier nog niks over bekend.

De lader gebruikt volgens OnePlus een ‘op maat gemaakte chip’ voor communicatie tussen de lader en de smartphone. Dat maakt het mogelijk om draadloos te laden met 30 watt, dit is veel sneller in vergelijking met de meeste draadloze laders welke nu zijn uitgebracht, gemiddeld zit een draadloze lader rond de 10W.