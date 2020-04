Apple brengt nieuwe iPhone SE 2020 op de markt

De geruchten over een nieuwe iPhone SE waren er al maanden. Maar vandaag heeft Apple eindelijk de nieuwe smartphone op de markt gebracht. De smartphone biedt high-end specificaties in combinatie met een bekend ontwerp.

Nieuwe iPhone SE (2020)

De iPhone SE (2020) lijkt qua design het meeste op de opvolger van de iPhone 8. Qua design ziet het toestel er exact hetzelfde uit als het model van 2017. Echter is er intern behoorlijk wat verbetering te vinden.

De eerste iPhone SE was een klein goedkoper toestel op basis van het iPhone 5S design, maar de interne specificaties waren aan de oudere kant. Het nieuwe model ziet eruit als een iPhone 8, maar beschikt over iPhone 11 specificaties. Hierdoor beschikt de smartphone over een A13 chip.

Apple heeft de smartphone niet voorzien van Face ID, ontgrendelen is mogelijk via Touch ID. De smartphone beschikt over slechts 1 camera aan de achterkant. Die heeft een resolutie van 12 megapixels en een diafragma van f/1.8. Het is ook mogelijk om video’s te schieten in 4K kwaliteit.

Vanaf 17 april is de nieuwe iPhone SE te bestellen om 14:00. Apple verwacht de nieuwe smartphone te leveren op 24 april. De iPhone SE 2020 is te verkrijgen in het wit, zwart en rood en komt in de volgende varianten;