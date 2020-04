Videobellen op Facebook Messenger nu met 50 mensen mogelijk

Facebook heeft ene nieuwe videochat functionaliteit toegevoegd aan de Messenger-app. Met de nieuwe functie is het mogelijk om met maximaal vijftig mensen te kunnen videobellen.

Daarmee gaat Facebook de concurrentie aan met Zoom, welke al langer het mogelijk maakte om met meerdere mensen tegelijk te kunnen bellen. Door de toename in thuiswerkers zijn de videochat programma’s enorm populair.

Messenger Rooms heeft qua beveiliging een wachtwoord op de Room, hierdoor kan niet iedereen meedoen. Daarnaast kan een groepsbeheerder deelnemers verwijderen, of ongepast gedrag rapporteren.

Binnen de chat heb je de mogelijkheid om AR-filters te gebruiken, of het aanpassen van achtergronden. Niet iedere deelnemer heeft een Facebook-account nodig, zo is deelnemen ook mogelijk via een link.

Op dit moment is Facebook de functie aan het uitrollen wereldwijd, binnenkort is de functie ook in Nederland.