Nintendo Switch kopen: Waar is de meeste kans op voorraad?

De Nintendo Switch is al enkele maanden lastig te verkrijgen, vanwege de Corona-crisis is de nieuwe console enorm populair. Ook hebben enkele populaire games bijgedragen aan het succes van de console.

Al enkele maanden is de console lastig te verkrijgen. Nintendo is wel van plan om de console productie te verhogen met 10%, maar dit gaat mogelijk nog even duren. Vooral de Switch is lastig te verkrijgen. De Nintendo Switch Lite is vooralsnog goed te verkrijgen bij een aantal Nederlandse webwinkels.

Prijsverhoging en levering

Door de beperkte levering en productie zijn er momenteel veel webwinkels welke de prijs flink verhogen bij resterende Nintendo Switch consoles. Hierdoor is het goed uitkijken dat je niet extreme bedragen zal betalen voor een console.

Waar is de voorraad?

Regelmatig is er nieuwe voorraad te vinden bij de Nederlandse webwinkels. Hierdoor is het aangeraden om de sites van Bol.com, Coolblue en MediaMarkt in de gaten te houden. Ook de Nederlandse site van Amazon heeft regelmatig aanbod.

Voor het Bol.com aanbod kan je deze pagina bekijken.

Nintendo Switch Lite?

Wanneer je snel een console in huis wil halen is de Nintendo Switch Lite nog altijd goed te verkrijgen en binnen één werkdag in huis bij de meeste webshop. De Nintendo Switch Lite is de compacte handheld. In vergelijking met de Nintendo Switch is de Lite kleiner en heeft een 5,5-inch scherm. Ook heeft de console niet de mogelijkheid om aan te sluiten op een beeldscherm en heeft geen losse Joy-Cons. Een groot voordeel is wel dat de console goed is te verkrijgen voor een aantrekkelijke prijs. Ook een aantal games welke de handheld modus niet ondersteunen zullen niet werken op de Switch Lite. Het grootste voordeel is de compacte behuizing en de aantrekkelijke prijs – en uiteraard de goede beschikbaarheid van deze console.

Bij Bol.com is de Nintendo Switch te verkrijgen voor iets meer dan 200 euro. Bekijk de website van Bol.com voor het complete aanbod en de aanbiedingen.