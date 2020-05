Sonos stopt met verkoop van Playbar- en Playbase-sounbars

Sonos stopt met de verkoop van de Playbar- en Playbase-soundbars en vervangt deze producten voor de nieuwe Arc. De Sonos Arc is een nieuwe soundbar welke naast de huidige Beam verkocht zal worden. Daarmee heeft Sonos nog maar twee modellen met stembediening in het soundbars-assortiment.

Sonos Arc

Met een lengte van 114 centimeter is de Arc een stuk groter in vergelijking met de Beam. Het apparaat is verder voorzien van acht woofers voor lage basgeluiden en heeft drie tweeters voor het hogere geluid. Ook is er ondersteuning aanwezig voor Dolby Atmos.

In de Sonos Arc zijn een aantal microfoons verwerkt, waarmee bediening mogelijk is via Google Assistent of Amazon Alexa. Ook is er ondersteuning voor Apple AirPlay 2.

De Sonos-app is te gebruiken voor het afspelen van muziek uit verschillende bronnen, zoals de streamingdiensten. De vernieuwde app komt op 8 juni uit. De Sonos Arc zal verkocht worden voor 899 euro.