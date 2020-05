Gerucht: Is er op 4 juni een PlayStation 5 evenement?

Het lijkt er sterk op dat Sony begin juni een speciaal PlayStation 5 evenement zal houden. Zo bevestigen een aantal insiders. Sony heeft vooralsnog zelf niks vrijgegeven over de aankondiging van een evenement.

Al maanden lopen de geruchten over de PlayStation 5 op volle toeren. De specificaties zijn inmiddels al bekend en ook de nieuwe DualSense controller hebben we een blik gekregen.

Toch zijn er nog veel vragen over de nieuwe console, zo is het nieuwe design nog geheel onbekend. Maar de belangrijkste vraag is wanneer de console verkrijgbaar zal zijn en voor welke prijs.

Als we de insiders mogen geloven komt daar binnenkort verandering in. Jason Schreier van Bloomberg weet te melden dat Sony van plan is om begin juni een presentatie te geven. Ook VentureBeat weet dit te bevestigen. Volgens Jeff Grubb van VentureBeat is er op 4 juni een evenement.

Het lijkt erop dat er geen vertraging is opgelopen bij de PlayStation 5 en dat de console dit najaar nog zal uitkomen. Inmiddels is concurrent Microsoft al een stap verder met de aankondiging.

Het lijkt er nu zeer sterk op dat Sony tijdens de traditionele E3-periode een presentatie zal houden over de PlayStation 5.