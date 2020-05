Google Authenticator app krijgt functie eindelijk functie voor overzetten accounts

Na jaren krijgt Google Authenticator eindelijk een nodige update. De verificatietool van Google krijt een nieuwe uiterlijk en zal ook een nieuwe langverwachte exportfunctie krijgen.

Google Authenticator

De tweestapsverificatietool van Google krijgt na jaren een nieuwe update. Voor het laatst verscheen er een wijziging in 2017 aan de app. Naast de visuele aanpassing is er één functie welke enorm lang op de wensen lijst stond voor de vele app gebruikers. Namelijk je accounts overzetten naar een andere telefoon.

Voorheen moest je via een lastig, omslachtig proces accounts overzetten via je Google account. Met de nieuwe functie is het mogelijk om een export te maken, waarmee je wel even een verificatie moet geven of jij het wel echt bent. Vervolgens toont Google een QR code welke je op het nieuwe device kan scannen via de import modus.

De update is vanaf nu actief, en zal verspreid worden in de komende dagen voor de devices.