Het vergeten apparaat: HTC Dream smartphone

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de HTC Dream smartphone, ook wel bekend als de T-Mobile G1.

Het open Android platform verscheen in 2007 voor de smartphonemerken. Dit was in dezelfde periode dat de eerste smartphone verscheen op de markt. Veel fabrikanten, waaronder Acer, Ericsson, Motorola, Samsung, LG, HTC en Sony brachten de eerste Android smartphones op de markt.

De HTC Dream, ook wel bekend als de T-Mobile G1 was een van de eerste Android-toestellen welke verscheen in 2007.

De HTC Dream/ T-Mobile G1 was de eerste smartphone welke op Android draaide en volledig voor de consument bereikbaar. De samenwerking was ontstaan tussen Google en T-Mobile en het toestel werd gemaakt door HTC. Als een van de eerste smartphones was een touchscreen nog niet gebruikelijk. De smartphone beschikt over een 3,2-inch scherm met daaronder een fysiek toetsenbord. Ook enkele navigatieknoppen waren nog aanwezig, als ook een trackball. Inmiddels beschikken de smartphones voor een groot deel alleen nog maar uit een touchscreen, en al helemaal de trackball is niet meer terug te vinden.

Onder de motorkap was er een processor van Qualcomm te vinden met een kloksnelheid van 528 Mhz met een werkgeheugen van 192MB. De interne opslagcapaciteit was 256MB.

Beschikbaarheid

In Nederland verscheen de smartphone in 2008. Uiteindelijk was de smartphone begin 2009 echt te verkrijgen in Nederland voor een losse prijs van 500 euro. Al werden de meeste toestellen verkocht in combinatie met een T-Mobile abonnement.