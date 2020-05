Gerucht: PS5 DualSense controller vanaf 20 november in de verkoop

Het is inmiddels wel duidelijk dat de PlayStation 5 in het laatste kwartaal van 2020 op de markt moet verschijnen, de exacte releasedatum is vooralsnog niet bekend. Volgens de laatste geruchten zal de losse DualSense controller vanaf 20 november los verkocht worden, er is een optie dat 20 november ook de releasedag zal zijn van de PlayStation 5.

Vorige maand heeft Sony eindelijk meer informatie vrijgegeven over de nieuwe controller. De opvolger van de DualShock 4 heeft een opvallend design voor een PlayStation. De vorm is behoorlijk anders in vergelijking met zijn voorganger. Een van de belangrijkste veranderingen is de toevoeging van de haptic feedback optie.

De nieuwe controller van Sony moet volgens twitteraar Iron Man verkocht worden voor 60 euro vanaf 20 november 2020. In het verleden heeft hij al meerdere dingen over de PlayStation 5 gelekt.

Gerucht

Vooralsnog blijft het wel een sterk gerucht, aangezien de betrouwbaarheid van de twitteraar nog niet bekend is. Wel is het duidelijk dat de console voor de feestdagen verkocht zal worden in Europa.