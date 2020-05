Facebook start met Shops-functie voor kleine winkels

Facebook geeft bedrijven de mogelijkheid om één webwinkel te maken welke op het platform toegepast zal worden. hierbij is de shop te vinden in Facebook en Instagram en komt later ook naar WhatsApp en Messenger.

Facebook Shops

Facebook is dinsdag bij de eerste miljoen bedrijven gestart met de eerste testen van de nieuwe Facebook Shops functionaliteit. De functie zal in de komende periode wereldwijd uitgerold worden voor alle bedrijven op Facebook. Vooral tijdens de Coronacrisis moet dit het mogelijk maken om voor kleine webwinkels producten online aan te bieden.

Met Facebook Shops is het eenvoudig om producten aan te bieden. Vooralsnog is er alleen in de Verenigde Staten een integratie te vinden met het afrekenen. In de andere landen moeten de gebruikers doorklikken naar de pagina van de webshop.

Integratie met Facebook, Instagram en WhatsApp

Facebook Shops is over het hele platform hetzelfde. Hierbij kan de dienst ook geïntegreerd worden in Facebook en Instagram. Op termijn komt de dienst ook naar WhatsApp en Facebook Messenger. Winkels kunnen hun Shops promoten via Stories of advertenties.

Facebook Shops vereist een website met een verkoopsysteem. Hierna kan de gebruiker de huisstijl aanpassen van de Facebook Shops pagina.