De mogelijkheden van Microsoft 365 in de cloud

Microsoft 365 is enorm populair. De clouddienst van Microsoft heeft veel mogelijkheden als het gaat om samenwerken in de cloud. Microsoft 365 bevat naar de Office cliënt vele toepassingen en online diensten.

Microsoft 365 is een abonnementsdienst van Microsoft op de Microsoft Office-producten. Er is de mogelijkheid om een zakelijk als privé een abonnement afsluiten op Microsoft 365. Microsoft 365 bevat de wel bekende Office producten zoals Word, PowerPoint, Excel etc. Maar de kracht zit vooral in de cloud functionaliteiten welke zijn bijgevoegd aan de dienst.

Het komt je vast bekend voor; op kantoor ben je nog even de laatste documenten aan het aanpassen – maar thuis kom je er achter dat je niet meer de bestanden kan beperken. Dit komt omdat al het werk lokaal op de PC staat. Met Microsoft 365 heb je altijd toegang tot documenten en werkomgevingen. Je kunt Office 365 installeren op zowel je smartphone, tablet als je pc. Al je Office programma’s, e-mail en agenda zijn vanaf deze apparaten te bereiken.

Qua cloud diensten krijg je onder andere toegang tot Sharepoint Online, OneDrive, Teams, Planner, To-Do en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Verschil met Office 2019

Uiteraard is Office 2019 ook te verkrijgen als losse software. Met dit pakket krijg je alleen de beschikking tot onder meer Word 2019, Excel 2019, Outlook 2019 en PowerPoint 2019. Brengt Microsoft een nieuwere versie uit dan is het vereist om deze opnieuw te bestellen. Bij Microsoft 365 krijg je automatisch de nieuwe versie.

Elke gebruiker van Microsoft 365 kan op maximaal vijf apparaten tegelijk zijn ingelogd. Hierdoor is er geen limiet aanwezig op het aantal apparaten. Zo kan je de software gebruiken op je tablet, smartphone of computer. Bij Office 2019 is dit beperkt. Het voordeel van Office 2019 is wel dat je het één keer koopt en daarna onbeperkt kan gebruiken – waarmee je niet vast zit aan een abonnement. Nadeel is dat alle functionaliteiten in de cloud niet aanwezig zullen zijn.

Opslagruimte Microsoft 365

Waar je vroeger wellicht een USB-stick of andere opslag gebruikte is er nu 1TB aan opslagruimte in de cloud. Deze ruimte is volledig beveiligd volgens de standaarden bij Microsoft tegen spam, malware en andere kwetsbaarheden.

Betalen per gebruiker

Microsoft 365 kan je ook per gebruiker betalen. Hierdoor kan je ook voor jezelf Microsoft 365 aanschaffen. Uiteraard is dit voor kleine bedrijven tot grote bedrijven ook mogelijk.