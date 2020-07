Spotify Duo; Voordelig Spotify abonnement voor twee

Spotify Duo is ook in Nederland beschikbaar. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het hierbij om een nieuw abonnement voor een tweetal mensen welke onder één dak leven. Het abonnement is te vergelijken met het Spotify Famility abonnement, alleen de Duo-formule is goedkoper.

Spotify Duo

De Duo-formule kost € 12,99 per maand. Dat is aanzienlijk goedkoper in vergelijking met twee individuele abonnementen welke worden verkocht voor € 9,99 euro per maand. Een gezinsabonnement kost € 14,99 per maand en geeft het recht op zes personen. Hiermee is het gezinsabonnement nog altijd in verhouding goedkoper per persoon, maar voor slechts twee gebruikers is het Spotify Duo abonnement goedkoper.

Spotify Duo bevat alle functies van een Premium-abonnement en nog een aantal extra functionaliteiten. Een van deze nieuwe functies is Duo Mix.