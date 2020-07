iPhone-gebruikers klagen over verbruik accu na laatste update

Een aantal iPhone-gebruikers klagen over batterijproblemen na de laatste iOS-update. Zo weet ZDNet te melden.

Accu problemen na iOS 13.5.1 update

Volgens meerdere oplopende klachten voelen de iPhones welke op iOS 13.5.1 draaien warm en raken ze in de meeste gevallen ook sneller leeg in vergelijking met de voorgaande updates. De toestellen zouden ook veel batterijkracht verliezen wanneer het scherm is uitgeschakeld.

Volgens meerdere forums is het probleem waarschijnlijk ontstaan door een bug in de software. Het lijkt er sterk op dat apps welke in de achtergrond draaien actief stroom verbruiken.

Apple heeft nog geen reactie gegeven op de problemen. Om hoeveel toestellen het gaat is ook nog onduidelijk. Apple werkt op het moment wel aan iOS 13.6 en iOS 14.