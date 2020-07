Wat zijn de voordelen van een refurbished iPhone?

Refurbished iPhones zijn behoorlijk populair. Al enkele jaren is de refurbished iPhone in een flinke populariteit aan het toenemen, en niet zonder reden. Een refurbished iPhone heeft namelijk grote voordelen ten opzichte van een nieuwe iPhone.

Allereerst even de toelichting op, wat is refurbished? Refurbished betekent letterlijk ‘gereviseerd’. Dat houdt in dat gebruikte producten volledig worden gecontroleerd door bedrijven. Je koopt hiermee eigenlijk een gebruikte iPhone welke volledig is voorzien van een groot controleproces. Onderdelen welke defect zijn, worden vervangen zodat het toestel helemaal in een goede kwaliteit zal zijn. Is bijvoorbeeld de accu versleten, dan zal deze vervangen worden voor een nieuw exemplaar. Door de uitgebreide controle ben je er zeker van dat er geen gebreken zijn met het toestel.

Een refurbished iPhone komt hierdoor vrij dicht bij de kwaliteit van een nieuwe toestel, in vergelijking met een tweedehands iPhone. Wel is het goed om te controle wat de ervaringen zijn bij het verkooppunt. De controleprocessen zijn bij elk bedrijf anders. Ook zit er vaak verschil tussen de prijs en het aanbod en welke schade “normaal” is onder refurbished.

Prijs

Het grootste voordeel van een refurbished iPhone is de goedkopere prijs. Ten opzichte van een nieuwe iPhone bespaar je flink op de kosten. Dit kan afhankelijk van het model zelfs tot honderden euro’s verschillen met de vergelijking tussen een nieuw exemplaar.

Garantie

Ook de garantie is bij de meeste aanbieders een voordeel. Apple geeft in Nederland een garantietermijn van een jaar met de optie om extra garantie te kopen. Bij refurbished iPhones krijg je vaak op moment van aanschaf twee jaar garantie. Hiermee heb je het recht op verlengde garantie op de refurbished iPhone.

Wel is de garantie bij elk bedrijf weer anders. Hierdoor is het van belang om de garantie goed door te lezen om te bekijken welke eisen en standaarden er zijn.

Besparing voor het milieu

Het kopen van een refurbished iPhone is goed voor het milieu. Hierdoor wordt de levenscyclus van het toestel verlengd. Met de aanschaf draag je bij aan een betere wereld als het gaat om het milieu.