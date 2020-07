Zo helpt payroll software bij de groei van je onderneming

Je hebt de knoop doorgehakt: jij gaat je passie volgen. Jij wordt ondernemer. Vol enthousiasme ga je aan de slag. Maar met dit besluit denk je vaak nog niet aan alle administratieve lasten. Toch wil je groeien en dat betekent uitbreiden. Maar wat betekent het eigenlijk als je een medewerker aanneemt? Kan dit zomaar? En wat moet je hier allemaal voor doen? Wij leggen het je uit.

Aan de slag als ondernemer

Stel, je hebt al jaren een passie voor het bakken van de mooiste taarten. Jarenlang heb je voor andere bakkers gewerkt, maar nu is het tijd om voor jezelf te beginnen. Jij begint je eigen taartenwinkel. Je richt je winkel in, creëert een website en begint met het werven van klanten. Je maakt lange dagen en je werkt hard. Maar het harde werken loont, je taarten zijn een succes! Het wordt steeds drukker in je winkel, dus je besluit om iemand aan te nemen.

Medewerkers aannemen

Maar hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk? Kan je financieel gezien wel een medewerker aan nemen? Wie gaat zijn of haar salaris betalen? Wat zijn de eventuele risico’s? Kan je eigenlijk wel iemand aannemen als eenmanszaak? En wat moet je verder allemaal regelen? Veel vragen waar je helemaal niet op zit te wachten. Je wilt gewoon een geschikt iemand die je kan helpen in de winkel. Je administratiekantoor kan je hierbij helpen.

Nauwkeurige payroll administratie

Veel administratiekantoren verbeden én verdiepen hun dienstverlening door ook de payroll administratie voor hun klanten te verzorgen. Administratiekantoren leren hun klanten met de payroll administratie zo beter kennen. Hierdoor kunnen ze beter geadviseerd worden op hun bedrijfsvoering. Alleen is dit niet altijd de makkelijkste klus. Payroll administratie is een specialistisch vakgebied en om dit goed uit te voeren, zijn er vaak één of meerdere medewerkers nodig. Als je als medewerker elke maand gewoon je salaris gestort krijgt, is er geen probleem. Maar wat als er iets niet klopt, als er een fout in de loonstrook zit of de uitbetaling niet heeft plaats gevonden? Dan heb je de poppen aan het dansen. Het is daarom heel belangrijk dat de payroll administratie goed en nauwkeurig wordt gedaan. De juiste software helpt je hierbij. Zo helpt de payroll software van Exact, Salaris voor Accountancy, jouw als salarisadministrateur bij een administratie of accountantskantoor. Door onder andere ingebouwde signalen krijg je een foutloze salarisverwerking.

De juiste payroll software voor elke onderneming

Onze payroll software is daarnaast ook geschikt voor ondernemers die liever hun salarisadministratie zelf doen. Zo ook onze taartenbakster. Alleen haar bedrijf groeit als een razende. Vijf jaar later is haar winkel volledig vervangen door een webwinkel. Vanaf haar nieuwe onderkomen op een industrieterrein levert ze taarten nu aan huis. Deze sprong betekent ook een snelle groei in administratieve en last en in medewerkers. Inmiddels zijn er 25 taartenbakkers en 5 bezorgers in dienst. En in plaats van het creëren van taarten, is onze taartenbakster alleen maar bezig met de administratie. Het wordt tijd om een financieel expert aan te nemen. Iemand die de boekhouding bijhoudt en het liefst zich ook gaat bezighouden met de salarisadministratie.

Aan de slag

Goed nieuws! Al binnen een paar weken heb je voor drie dagen in de week hulp. En je nieuwe administratief medewerker heeft ook nog eens ervaring in de payroll administratie. Omdat je met Exact werkt, zet je gemakkelijk je administratie over naar je eigen account en kan je medewerker direct beginnen met Salaris voor Ondernemers. Voor de start heeft de medewerker gratis trainingen van Exact gevold. Het pakket was al volledig ingericht, dus een consultant was niet nodig. Voor vragen over de software kan de medewerker tussen 8 en 6 bellen met de payroll support afdeling. Stuk voor stuk specialisten in de salarissoftware van Exact.

Je profiteert direct van deze vliegende start. Waar je normaal veel tijd kwijt was aan onder andere het doorgeven van uren en reiskosten, ligt dat werk nu bij de administratief medewerker.

In welke fase je ook zit, Exact ondersteunt je met de juiste software én dienstverlening. Groeit je bedrijf, dan groeit Exact met je mee. Heb je bijvoorbeeld meer behoefte aan uitgebreidere HR-functionaliteiten? Ook dan ondersteunt Exact je met Salaris Plus.