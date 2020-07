De Samsung Galaxy A-serie; populaire smartphones voor betaalbare prijs

Samsung heeft een behoorlijk groot aanbod qua smartphones in verschillende segmenten. Zo zijn de welbekende Galaxy S serie smartphones te vinden en bijvoorbeeld ook de goedkopere Galaxy A serie met verschillende smartphones in diverse prijzen.

Galaxy S-serie

De Galaxy S serie bevat alle Samsung telefoons uit het hogere segment met een strak, randloos design en uitstekende high-end hardware.

Galaxy A-serie

De Galaxy A serie is gericht op de middenklassers en budgettoestellen. Met de A serie richt Samsung zich vooral op het goedkopere tot middenklassen segment. Hoe lager het nummer in de serie hoe goedkopere de prijs. Voorbeelden van smartphones zijn de Galaxy A10, A20 en A80. Bij elke nummer omhoog wordt de smartphones iets groter en krachtiger qua specificaties. Een groot voordeel is dat er hierdoor voor vrijwel iedereen een divers assortiment beschikbaar is, met daarin smartphones voor verschillende prijsklasse’s.

Instapexemplaren

De instapmodellen zijn bij Samsung de Galaxy A10 en A20e. Deze zijn te vergelijken met de eerste J serie van Samsung. De instapmodellen zijn voorzien van redelijke hardware en zijn vooral bedoeld voor het dagelijkse gebruik. Uiteraard beschik je niet over de high-end camera’s en extreem snelle chipsets met nieuwe technieken, maar voor dagelijks gebruik zijn deze toestellen meer dan in orde.

Populair

De A serie serie van Samsung is behoorlijk populair en zijn een van de meest verkochte smartphones van Samsung. In 2019 was de Galaxy A50 de best verkocht smartphone van Europa. Voor dit jaar is de A51 de best verkochte smartphone. Het grootste voordeel van de A serie is de goede specificaties voor een scherpe prijs.

Galaxy A51

De Samsung Galaxy A51 is de opvolger van de Galaxy A50 en beschikt over interessante hardware. Net als bij de voorgangers beschikt de Galaxy A51 over veel specificaties welke ook in het duurdere segment zijn te vinden, denk hierbij aan een vingerafdrukscanner onder het scherm, een grote accu en een viertal camera’s aan de achterzijde. Ook is het design gelijkwaardig in vergelijking met de high-end concurrentie.

Samsung heeft de A51 voorzien van een viertal camera’s. Het gaat om een primaire camera van 48 megapixel, 12 megapixel-camera voor groothoekfoto’s, 5 megapixel-dieptesensor en een 5 megapixel-macrocamera.

Met een scherm van 6,5-inch en resolutie van 2400 bij 1080 pixels is de kwaliteit meer dan in orde. In vergelijking met de A-serie is het verschil vooral zichtbaar vanuit de chipset. Onder de motorkap is er een Exynos 9611-chip te vinden met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Hiermee is de smartphone vooral gericht op het middelsegment.

Voor een bedrag van 279,00 euro is de smartphone te verkrijgen. Zeker in vergelijking met de high-end smartphones een behoorlijk groot verschil.