Chainlink (Link) bereikt opnieuw hoogtepunt van $13.50

De digitale cryptovaluta Chainlink blijft behoorlijk goed presenteren, als sinds begin van dit jaar is de cryptomunt bezig met een flinke run. De altcoins welke zich richt op DeFi bereikte vandaag een All Time high van $13.50.

Record voor Chainlink

De afgelopen weken waren behoorlijk interessant voor zowel de Bitcoin als de altcoins. De Bitcoin bereikte na een lange bereide een record voor 2020 en bereikte de $11.000 dollar. Ook verschillende altcoins staan flink in het groen. Chainlink is één van de best presterende altcoins. In de afgelopen weken bereikte Link enorme winsten.

Op het moment van schrijven heeft Chainlink een waarde van $12.68. Gisteren was de koers nog rond de $9.50. In totaal is Chainlink goed voor een marketcap van $4.439.574.880.

Wat is Chainlink

Chainlink is een platform dat in juni 2017 is opgezet. Het doel van Chainlink is om de werking van smart contracts te verbeteren via een decentraal Oracle-netwerk gebaseerd op de blockchaintechnologie.