Aankomende Samsung Galaxy M51 beschikt over 7000mAh accu

Samsung komt binnenkort met een nieuwe smartphone. De Galaxy M51 is een opvallende smartphone, niet vanwege het design maar vooral de accu maakt indruk.

Samsung Galaxy M51

De Samsung Galaxy M51 is een aankomende smartphone welke zich richt op het midden-segment. De meest opvallende specificaties is de accu van 7000mAh en de viertal camera’s aan de achterzijde.

Samsung staat met de M-reeks bekend van de smartphones welke beschikken over gewaagde kenmerken voor een interessante adviesprijs. Een accu met een capaciteit van 7000mAh komt maar weinig voor en is vooral zichtbaar bij de tablets.

Volgens de website Sammobile is de website al te vinden op de sites van Bluetooth SIG, de Wi-Fi Alliance en de Amerikaanse regulator FCC. Hiermee is het zeker geen geheim dat de smartphone binnenkort op de markt zal verschijnen. Ook is de ondersteuningspagina van de smartphone al eerder opgedoken.

Officiële beelden zijn vooralsnog niet beschikbaar. De verwachting is dat de smartphone beschikt over een Snapdragon 730-chipset met 6GB aan RAM en 128GB aan interne opslag.

Beschikbaarheid Galaxy M51

De Samsung Galaxy M51 zal binnenkort verschijnen, maar een precieze lanceringsdatum is vooralsnog niet beschikbaar. Of de smartphone naar Nederland komt is vooralsnog ook onduidelijk.