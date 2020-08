Microsoft start met verkoop Surface Duo-smartphone vanaf 10 september

Microsoft verkoopt zijn Surface Duo-telefoon met twee schermen vanaf 10 september. De nieuwe smartphone is nu officieel uitgebracht en Microsoft heeft meer informatie vrijgegeven op zijn blog.

Vooralsnog is de release beperkt tot de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend of het toestel later ook naar Nederland zal komen.

De Surface Duo is een opvallende smartphone welke beschikt over een tweetal schermen met daartussen een scharnier. Hierdoor is er een groot scherm. Het gaat hierbij om twee schermen van het type oled met ieder een formaat van 5,6-inch.

Microsoft gaat hiermee de concurrentie aan met de eerdere opvouwbare smartphones van Huawei. Samsung en Motorola. De Android-telefoon zal worden verkocht voor 1399 dollar.