CoronaMelder-app vanaf maandag voor iedereen te downloaden, maar nog niet functioneel

De CoronaMelder-app is inmiddels in een grote test fase. Momenteel in enkele regio’s en nu ook gereed voor testen in Overijssel en Drenthe. Vanaf maandag 17 augustus is de app voor iedereen beschikbaar.

CoronaMelder-app

De Nederlandse overheid richt zich met contactonderzoek op één van de maatregelen tegen het coronavirus. Middels het contactonderzoek kan achterhaald worden wie met een besmette COVID-19-patiënt in aanraking is gekomen. Al enkele maanden zijn er ontwikkelingen rondom de CoronaMelder-app. Vanaf 17 augustus is deze te downloaden voor het grote publiek.

Vanaf 17 augustus is de app functioneel, maar kunnen gebruikers buiten de regio Drenthe of Overijssel de specifieke contactonderzoek-functies nog niet gebruiken. Voor het activeren van deze functies is een code van de lokale GGD vereist.

Het doel is om vanaf 1 september de CoronaMelder-app landelijk beschikbaar te maken voor het grote publiek.