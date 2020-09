Wat zijn de verschillen tussen de Samsung Note 20 en Note 20 Ultra toestellen?

Samsung lijkt er met de release van de nieuwe toestellen Note 20 en Note 20 Ultra wederom in te zijn geslaagd om zichzelf te overtreffen. Hoewel de Note 10 en Note 10 Plus pas eind vorig jaar werden gelanceerd, is er intussen toch weer het een en ander aan de toestellen verbeterd. Heel verrassend is het nieuwste model niet, maar de gebruikers zullen wel een aantal fijne verbeteringen ontdekken die het allemaal nog aangenamer maken. Opvallend is overigens ook de naamgeving. Waar vorig jaar nog de toevoeging ‘plus’ werd gebruikt, is die nu ingeruild voor ‘ultra’ om de luxere uitvoering aan te duiden. We zagen dit eerder al bij de S20-reeks van het merk. Het lijkt erop dat de producent hiermee een eenduidig beleid doortrekt. Maar wat zijn de verschillen tussen de Note 20 en de Note 20 Ultra? We leggen de toestellen naast elkaar.

Onderlinge verschillen zijn aanzienlijk

Het lijkt erop dat Samsung ervoor heeft gekozen om op het basismodel wat te bezuinigen, zodat de luxe uitvoering er nog meer uitspringt. We zien dat onder meer in de uitvoering van de behuizing. Die is bij de Samsung Note 20 deels van kunststof, in combinatie met een aluminium frame. Daarentegen heeft de Samsung Note 20 Ultra een behuizing van glas, ook hier weer met aluminium frame. De afmetingen van de twee toestellen verschillen nauwelijks van elkaar. De Samsung Note 20 heeft een AMOLED-scherm van 6,7 inch, dat van de Note 20 Ultra meet 6,9 inch. Een belangrijk verschil is echter wel de snelheid waarmee het beeldscherm zichzelf ververst. In de Note 20 is een 60Hz beeldscherm verwerkt, de Note 20 Ultra beschikt over een 120Hz beeldscherm.

Meer power in je telefoon

Samsung heeft goed geluisterd naar de kritiek van gebruikers over de capaciteit van de batterij. Bij de Note 10 was die wat aan de magere kant, maar dat probleem is in deze nieuwe versie goed verholpen. De Note 20 heeft een batterij met een capaciteit van 4300 mAh en is geschikt voor snelladen (45 watt) en draadloos laden (15 watt). Dat laatste geldt ook voor de Note 20 Ultra, maar daar zit een batterij met een capaciteit van 4500 mAh in. Dat zorgt ervoor dat je de hele dag probleemloos gebruik van je toestel kunt maken en desnoods ook tussentijds weer snel op kunt laden. Ongetwijfeld een stap waarmee het bedrijf punten scoort.

Kies je kleur

Een telefoon is steeds meer een trendartikel geworden. Ook Samsung komt met fraaie nieuwe kleuren voor de toestellen. Ga je voor veilig en neutraal, dan kies je voor de Samsung Galaxy Note 20 Mystic Gray die uitgevoerd is in een rustgevende grijstint. Opvallend is overigens dat deze kleur bij de Note 20 Ultra niet beschikbaar is. Geef je de voorkeur aan een wat kleurrijker bestaan, dan heb je de Mystic Green (ook alleen voor de Note 20) of Mystic Bronze, de enige kleur die voor beide types beschikbaar is.

Dit artikel is tot stand gekomen via een samenwerking