Xbox Series X en S pre-order in Nederland; dit moet je weten over de pre-order

Na de populaire pre-order van de PlayStation 5, start volgende week ook Microsoft met de pre-orders voor de Xbox Series X en S consoles.

De prijs van de nieuwe generatie Xbox consoles is inmiddels bekend. De Xbox Series X zal verkocht worden voor 499 euro, terwijl de Xbox Series S een adviesprijs zal meekrijgen van 299 euro. Beide consoles komen uit op 10 november.

Xbox Series X pre-order

Vanaf 22 september is het mogelijk om de pre-order te plaatsen voor de Xbox Series X consoles. Vooralsnog is de exacte tijd niet beschikbaar, maar de verwachting is dat de pre-order start in de ochtend. Uiteraard houden we je op de hoogte zodra er meer nieuws is.

Xbox Series S pre-order

Tijd in Engeland

In Engeland is de pre-order tijd op 22 september om 08:00. Hiermee is de kans aanwezig dat deze tijd aangehouden zal worden voor de rest van de wereld. De Britse tijd werd aangekondigd door de marketing lead van Xbox UK op Twitter. Wel geeft hij duidelijk aan dat het gaat om de tijd voor Engeland en niet andere delen van Europa/ de wereld.