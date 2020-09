Komt Apple op deze datum met de iPhone 12?

De jaar heeft Apple in september geen nieuwere iPhone 12 op de markt gebracht. Het lijkt erop dat Apple binnenkort alsnog met het iPhone 12 event zal komen. In een tweet verklapt een Apple-leaker de datum van het iPhone 12-event in oktober.

Event op 13 oktober

De tweet is gedeeld door Jon Prosser. De Apple-leaker beschikt over goede bronnen als het gaat om releasedatums van nieuwe producten.

Als we de geruchten mogen geloven komt Apple op dinsdag 13 oktober met het iPhone 12 event. De pre-order is vervolgens op vrijdag 16 oktober waarna op vrijdag 23 oktober de nieuwe iPhones op de markt zal verschijnen.

Het is zo goed als zeker dat Apple tijdens het iPhone-event in oktober vier nieuwe iPhones presenteert. Het zou gaan om de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Mogelijk zullen de Pro exemplaren iets later beschikbaar komen.