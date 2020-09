Samsung komt met nieuwe Galaxy S20 FE 5G smartphone

Samsung heeft deze week de nieuwe Samsung Galaxy S20 FE 5G uitgebracht. De smartphone is een uitgave van de S20 en is gericht als Fan Edition.

De nieuwe smartphone is vooral bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. De smartphone is gebaseerd op functionaliteiten welke het vaakst worden gebruikt in nieuwe smartphones en welke functionaliteiten vanuit de fans ontbreken. Er zijn exemplaren in zes verschillende kleuren beschikbaar waaronder: Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy en Cloud White.

Qua functionaliteiten zijn er veel nieuwe verbeteringen en functionaliteiten toegevoegd. Aan de voorzijde is er een camera te vinden met tetra-binning technologie en een sensor van 32 megapixel. Aan de achterkant zijn er een drietal camera’s te vinden.

Het scherm is van het type AMOLED infinity-O en bevat een oppervlakte van 6.5-inch. Er is een verversingssnelheid van 120Hz aanwezig. Onder de motorkap is er een 4.500mAh-batterij welke opgeladen kan worden door 25W vermogen.

Verder beschikt de smartphone over een Snapdragon 865 chipset als er 5G aanwezig is. De 4G varianten met een Exynos990 processor zijn ongeveer 100 euro goedkoper. Samsung verkoopt de smartphone vanaf 2 oktober voor de volgende prijzen;