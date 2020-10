Speel FIFA 21 nu via EA Play de eerste 10 uur gratis

Volgende week ligt FIFA 21 in de winkels, maar voor de officiële verkoop is het alvast mogelijk om aan de slag te gaan met de nieuwe voetbalgame. De eerste 10 uur kan je namelijk gratis spelen via EA Play.

FIFA 21 voor 10 uur gratis

Via de abonnementsdienst EA Play is het mogelijk om voorafgaand vaan de release op 9 oktober de game al 10 uur lang te spelen. Na die 10 uur moet je de game wel kopen als je verder wil gaan, maar hiermee kan je beoordelen of de aanschaf het geld waard is.

FIFA 21

FIFA 21 brengt een flink aantal nieuwe functionaliteiten met zich mee. Vooral de carrière modus heeft een flinke makeover gekregen en krijgt nieuwe interactieve simulaties en een aangepast trainingssysteem.

Voor de eerste 10 uur is het niet vereist om de game te bezitten of een pre-order te plaatsen. Iedereen die het wil kan op donderdag 1 oktober vanaf 17:00 FIFA 21 opstarten op zijn PC, PlayStation 4 of Xbox One.