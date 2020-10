Microsoft Surface Laptop Go: Nieuwe laptop voor 629 euro

De nieuwe Microsoft Surface Laptop Go is beschikbaar om te bestellen voor een bedrag van 629 euro. Vanaf 27 oktober is de nieuwe Surface Laptop Go te bestellen voor 629 euro. De nieuwere lichtgewicht laptop heeft een 12.4 inch pixelsense display en heeft de 10e generatie Intel i5 onder de motorkap.

Surface Laptop Go

Microsoft heeft deze week de nieuwe laptop uitgebracht en claimt dat de laptop een batterijduur van 13 uur heeft. Onder de motorkap van de laptop is er een Intel i5 van de 10de generatie aanwezig.

De nieuwe laptop van Microsoft beschikt ook over een vingerafdrukscanner en zal ondersteuning meekrijgen voor Dolby Audio. Qua poorten zijn de aansluitingen beperkt. We zien een USB-A en één USB-C poort. De laptop is beschikbaar voor 629 euro met 4GB RAM en 64 GB RAM. Voor 999 euro krijg je 8GB aan RAM en 256GB aan interne opslag.

De laptop is nu vooraf te bestellen voor 629 euro.