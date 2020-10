Realme komt met 7 (pro)-smartphone naar Nederland

De Realme 7 en 7 Pro verschijnen officieel op de Nederlandse markt. De nieuwe smartphones beschikken over prima specificaties en worden in Nederland verkocht voor een interessante adviesprijs. Via de webshop van Realme worden beide smartphones verkocht.

Realme 7 en 7 Pro

Realme is een zusterbedrijf van Oppo en komt met de Realme 7 en 7 Pro smartphone naar Nederland en België.

Voor een aantal andere landen verscheen de smartphone al eerder. Realme zal de smartphone in Nederland gaan aanbieden via een eigen webwinkel. Vooral de adviesprijs is opvallend. Voor 179 euro krijg je de versie met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan interne opslag. Een variant met 6GB aan werkgeheugen zal verkocht worden voor 199 euro. Voor de uitvoering met 128GB aan interne opslag en 8GB RAM betaal je 249 euro. Het duurste model de Realme 7 Pro zal verkocht worden voor 299 euro en beschikt over 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslag. Alle versies zijn te verkrijgen in het blauw of zilver.

Realme heeft de 7 voorzien van een 6,5-inch scherm met een 90Hz LCD-scherm. De 7 Pro beschikt over een duurder 6,4-inch amoled-scherm waarbij de vingerafdrukscanner achter het scherm is te vinden. Ondanks de betere kwaliteit ontbreekt de 90Hz verversingssnelheid wel bij de Realme 7 Pro.

Dankzij de 65W-lader is de 4500mAh accu van de Realme 7 Pro binnen 34 minuten volledig opgeladen. De 7 heeft een 5000mAh-accu die met 30W opgeladen kan worden.

Mediatek en Snapdragon

Onder de motorkap van de Realme 7 is een MediaTek Helio G95-processor te vinden. De 7 Pro moet het doen met een krachtigere 720G-processor. Beide toestellen beschikken verder over een aantal camera’s. De 7 Pro heeft een primaire 64 megapixel-camera welke zal worden bijgestaan door een groothoeklens, macrocamera en portretlens. De 7 heeft een hoofdcamera van 48 megapixel bijgestaan door een drietal camera’s.