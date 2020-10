PlayStation Plus aanbiedingen in Nederland

PlayStation Plus is de abonnementendienst van Sony/PlayStation waarmee het mogelijk is om toegang te geven tot verschillende online diensten. Met PlayStation Plus haal je alles uit je PlayStation. Een groot voordeel is als er een PlayStation Plus aanbieding is te vinden op internet. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste prijzen en aanbiedingen.

Wat zijn de voordelen van PlayStation Plus?

PlayStation Plus heeft vele voordelen. Het grootste voordeel is de mogelijkheid om online functionaliteiten te gebruiken. PlayStation Plus is vereist voor online multiplayer op PS4.

Korting

Elke maand heb je de mogelijkheid om twee games te downloaden, en krijg je 100GB cloudopslag voor gamegegevens. PlayStation Plus uitproberen is mogelijk voor 14. Tenzij je je abonnement annuleert vóór het einde van je gratis proefperiode van 14 dagen, wordt dit proefabonnement automatisch omgezet in een betaald, doorlopend abonnement met maandelijkse abonnementskosten. Voor de aanschaf van PlayStation Plus zijn er verschillende goedkope bundels te verkrijgen en zijn er regelmatig aanbiedingen. Via deze pagina zullen we de aanbiedingen noteren.

Regelmatig is het abonnement in de aanbieding, waarmee je voor een goedkoper bedrag voor bijvoorbeeld 365 dagen een abonnement kan afsluiten.

Originele prijzen

De volgende prijzen zijn standaard conform de Sony afspraken:

Jaarabonnement: 59,99 euro

Kwartaalabonnement: 24,99 euro

Maandabonnement: 7,99 euro per maand

Aanbieding PlayStation Plus

De meeste aanbiedingen zijn gericht op een jaarabonnement welke te verkrijgen zal zijn voor 44,99 euro.

PlayStation Plus 12 maanden

PlayStation Plus 3 maanden