Need For Speed: Hot Pursuit Remastered komt op 6 november beschikbaar

Burnout Paradise mede-ontwikkalaar Stellar Entertaiment heeft vandaag in samenwerking met Criterion Games aangekondigd dat Need For Speed: Hot Pursuit in een remastered versie zal verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One, PC en Nintendo Switch. Op 6 november moet de nieuwe game verschijnen.

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

Op vrijdag 6 november aanstaande zal de Hot Pursuit remaster verschijnen op de Xbox One, PlayStation 4 en PC. Op 13 november komt ook de versie beschikbaar voor de Nintendo Switch.

De originele game verscheen bijna 10 jaar geleden en was een enorm succes. Het spel bevat volgens de makers verbeterde graphics en alle hoofd-DLC, goed voor zes uur extra gameplay en 30 uitdagingen.

De remaster is hierdoor vooral gericht op een verbeterde versie gericht op de kwaliteit. De multiplayer-ervaring is uiteraard aanwezig tussen alle modi. De trailer geeft al een duidelijke impressie.

Beschikbaarheid van Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

