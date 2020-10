Het vergeten apparaat: Magnavox Odyssey spelconsole

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel de Magenavox Odyssey. Qua naam vrij onbekend, maar het was de eerste commerciële spelcomputer welke voor het grote publiek was te verkrijgen. De Magnavox Odyssey was de voorloper van de Pong spelconsole welke in 1975 verscheen.

Magnavox Odyssey

De Magnavox Odyssey was de eerste commercieel verhandelde spelcomputer welke verscheen op de markt. De console kwam op 24 mei 1972 op de markt en verscheen eerder dan de Atari Pong. Ralph Bear ontwikkelde de spelconsole.

De Magnavox Odyssey was niet de eerste spelcomputer op de markt, maar wel de eerste welke voor breed consumentenpubliek verscheen. De eerdere consoles waren voor slechts een handjevol mensen toegankelijk.

Opvallend was het gebruik van de chips. De Odyssey beschikte niet over chips en was enkel voorzien van een veertig-tal transistors en veertig dioden. Deze combinatie zorgde ervoor dat er streepjes op het scherm te zien waren.

De Odyssey was veel meer dan een Pong-spel. In de standaardversie waren er met zes ‘cartridges’ twaalf verschillende spellen te spelen. Pong was een van de games. ook hockey, voetbal en roulette waren aanwezig. De Odyssey kon aangesloten worden op iedere TV en er zijn in totaal 27 games voor uitgebracht. Kleuren waren nog niet mogelijk, om dit op te lossen werden er voor alle spellen doorzichtige vellen bij geleverd die je over je beeldscherm kon leggen.

Verkoop

De marketing was behoorlijk slecht, waardoor veel consumenten in de veronderstelling waren dat de Odyssey alleen werkt in combinatie met een Magnavox-televisie. In totaal zijn er 330.000 exemplaren verkocht. Magnavox bracht later meerdere consoles onder de naam Odyssey op de markt. In Japan werd de Odyssey op de markt gebracht door Nintendo.