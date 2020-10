FIFA 21 verschenen: Bij deze webshops is FIFA 21 in de aanbieding

Sinds vandaag is de voetbalgame FIFA 21 te verkrijgen. Volgens verschillende retailers is de game enorm populair. Elk jaar is FIFA enorm populair en verkoopt behoorlijk goed.

FIFA sinds 1993

FIFA 21 is de 28ste editie van de spellenreeks welke al sinds 1993 bestaat. Gamebedrijf EA heeft een contract met FIFA om het spel te mogen maken en ook namen te gebruiken van de spelers en clubs.

FIFA21 is sinds vandaag te verkrijgen en is beschikbaar voor de Playstation, Xbox, Nintendo Switch en pc. Ook voor de next-gen consoles zal de game verschijnen.

Gratis upgrade

Wanneer je FIFA 21 koopt voor de PlayStation 4 of de Xbox One, dan upgrade je die gratis naar de PlayStation 5 of Xbox Series X.

FIFA 21 beschikt over veel vernieuwingen ten opzichten van de vorige versies. Zo moet force feedback flink verbeterd zijn zodat er meer interactie zal ontstaan in de game. De verbeteringen zijn ook gericht op de spelers zelf en zijn vooral verbeterd op gebied van de menselijkheid en emotie. Zo zie je tussendoor spelers even hun shirt of scheenbeschermers weer goed doen

De Career Mode is opnieuw flink aangepast. Sinds de release van FIFA20 was er enorm veel kritiek op deze modus.

Prijs FIFA 21 en aanbiedingen

De standard editie is voor de PS4 en PS5 te bestellen voor een bedrag van 69,99 euro bij de PlayStation Store. Bij Bol.com is het spel te bestellen voor 55,00 euro. Klik hier voor de Bol.com productpagina.

Ook is de versie te bestellen voor de Xbox en PC voor 55,00 euro en 54,95 euro. Voor het volledige aanbod van edities bekijk de overzichtspagina.