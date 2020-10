Wat we kunnen zeggen over Apple iPhone 12

Het is september, waar blijft die nieuwe iPhone die normaliter toch deze tijd van het jaar gepresenteerd wordt? Net als de rest van de wereld heeft ook Apple last van de gevolgen van het coronavirus. De testfase van de nieuwe Apple iPhone 12 is daardoor vertraagd. Ook heeft Apple te kampen gehad met een tekort aan onderdelen. Naar verwachting is het halverwege oktober dan toch echt zover: dan zou de iPhone 12 gepresenteerd worden en naar verwachting een week later uitkomen. Wat kunnen we al zeggen over deze nieuwe smartphone?

Minder accessoires

Alle informatie die er rondgaat over de nieuwe iPhone, is gebaseerd op geruchten en onofficiële, gelekte informatie. Een slag om de arm is dus noodzakelijk. Maar laten we met het slechte nieuws beginnen: de iPhone 12 wordt waarschijnlijk met aanzienlijk minder accessoires geleverd dan we gewend zijn. Zo zou Apple er wel een stevige oplaadkabel bij leveren, maar geen oplader. Die moet je er dan nog bij kopen, of die van je oude iPhone gebruiken. Ook de EarPods zitten er naar verwachting niet meer bij. Zo wil Apple mensen ‘dwingen’ om hun AirPods te kopen.

Ontwerp en scherm

Het ontwerp van de iPhone 12 zou behoorlijk afwijken van zijn meest recente voorgangers. Waar die een elegantere, ronde afwerking hadden, wordt de iPhone 12 waarschijnlijk een stuk hoekiger. Ter referentie is de iPhone 4 daar een passend voorbeeld bij. Reken dus op een toestel met harde randen, een metalen frame en een platte achterkant. Het scherm wordt waarschijnlijk voor het eerst een oled-scherm in plaats van een lcd-scherm. Dat betekent dat Apple op dat gebied eindelijk met zijn tijd meegaat en voor een scherm met een breder kleurbereik kiest.

Camera

Bij de vorige editie van de iPhone voerde Apple flinke kwalitatieve verbeteringen door op het gebied van de camera’s. Het is daarom niet waarschijnlijk dat de camera’s van iPhone 12 erg gaan verschillen van die van zijn voorganger. We kunnen daarom rekenen op twee lenzen achter op het toestel, waarvan één een groothoeklens is. Verbeteringen die er wel doorgevoerd worden, zitten waarschijnlijk vooral in de software voor de camera. Dat zou moeten leiden tot een verbeterde portretstand.

Chip en 5G

We kunnen met enige zekerheid zeggen dat de iPhone 12 aangedreven gaat worden door de nieuwe A14-processor. Deze chip zou sneller en energiezuiniger moeten zijn dan de A13 die in de iPhone 11 zat. Net als andere telefoonfabrikanten is Apple bezig met 5G, maar of dit al een mogelijkheid wordt op de nieuwe iPhone, is nog volstrekt onduidelijk. Wel weten we dat het toestel uit de doos op het besturingssysteem iOS 14 gaat draaien.

Het blijft dus een beetje gissen naar hoe die iPhone 12 eigenlijk uit gaat pakken, maar dat zijn we ieder jaar wel weer gewend van Apple. Wat we ook van Apple gewend zijn, is dat het altijd om een kwaliteitsproduct gaat. Het is dus ongetwijfeld ook dit keer weer het wachten waard, zeker voor de echte Apple-fans.