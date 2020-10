Google komt met betaalbare Nest Thermostaat

Google heeft vandaag een nieuwe slimme thermostaat aangekondigd. De Nest Thermostaat heeft de naam; Nest Theromstat meegekregen en is vooral in vergelijking met de huidige producten van Nest goedkoper.

Goedkopere Nest Thermostat

Via een blogbericht heeft Google het nieuwe product uitgebracht. In vergelijking met de Nest Thermostat E is de nieuwe variant als instapmodel een stuk goedkoper. Wel is het goed om te weten dat het nieuwe model geen vervanger is van de Thermostat E en het duurdere model, maar vooral ingezet zal worden als extra aanbod in de goedkopere prijsklasse.

De naam van het nieuwe product is eenvoudig; Nest Thermostat. Het design is net zoals de naam behoorlijk simpel. Er zijn geen knoppen aanwezig. In plaats daarvan bedien je de thermostaat via de aanraakgevoelige stip op de zijkant van het product. Google Assistent is ook verwerkt, waarmee je ook via spraakcommando’s het product kan bedienen.

Niet naar Nederland

Helaas komt het product officieel niet in Nederland op de markt voor een bedrag van 129,99 dollar. In de Verenigde Staten is de thermostaat verschenen in een viertal kleuren. Of het product later ook nog in Nederland zal verschijnen is vooralsnog onbekend.