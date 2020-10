Apple iPhone 12 mini: Kleinste en goedkoopste iPhone 12 met 5,4-inch scherm

Apple heeft als onderdeel van de nieuwe iPhone 12-serie een nieuwe iPhone 12 mini onthuld. De nieuwe mini heeft de kracht van de iPhone 12 maar beschikt over een compacter design. Deze informatie is beschikbaar over de iPhone 12 mini.

De iPhone 12 mini

5,4-inch Super Retina XDR oled-scherm

A14 Bionic-chip

Vernieuwd design met platte zijkanten

Dubbele camera

Ondersteuning voor 5G

Verkrijgbaar in zwart, wit, rood, blauw en groen

Beschikt over MagSafe-oplader

Adviesprijs van 699 dollar

iPhone 12 mini officieel

Tijdens het evenement heeft Apple de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini officieel uitgebracht. Dit toestel is gericht op een kleiner design en qua hardware gelijk aan de iPhone 12. Het scherm is met een scherm van 5,4-inch aanzienlijk kleiner dan het 6,1-inch paneel van de iPhone 12.

Apple heeft nog niet eerder een iPhone op de markt gebracht in het kleinere segment met high-end specificaties. De iPhone SE 2020 was wel een kleiner model, maar beschikte over mindere specificaties.

De iPhone 12 mini komt in een vijftal kleuren op de markt, het gaat hierbij om; blauw, groen, rood, wit en zwart. Net zoals bij de iPhone 12 is er een nieuw plat design toegevoegd met strakke hoeken. Aan de achterzijde zijn er twee camera’s te vinden van 12 megapixel. Onder de motorkap is er een A14-processor te vinden. Net zoals bij de iPhone 12 is er 5G ondersteuning te vinden op de smartphone.

A14

Onder de motorkap is er net zoals bij de grotere broer een A14-chip te vinden. De nieuwe chip is voorzien van een verbetering en is op dit moment de snelste chip op een Apple-device.

Prijs en release

De iPhone 12 mini heeft een adviesprijs van 699 dollar. Hiervoor krijg je het 64GB model. Hiermee is de iPhone 12 het goedkoopste van de iPhone 12-serie. Vooralsnog is de prijs in Nederland onbekend.

6 november start de voorverkoop en een week later zal deze verkrijgbaar zijn in de Nederlandse winkels.

De prijzen in Nederland zijn:

64GB: 809 euro

128GB: 859 euro

256GB: 979 euro

Bekijk het overzicht met alle prijzen en beschikbare datums voor de pre-order.