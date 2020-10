Ring video deurbel 3 in de aanbieding tijdens Amazon Prime Day + ook bij Bol.com

Op 13 en 14 oktober is het Amazon Prime Day. Tijdens deze periode zijn er vele tienduizenden deals te vinden op de site van Amazon voor Prime-leden. Vanaf 13 oktober zijn er verschillende deals. Een aantal zijn er opvallend, waaronder ook de Ring Videodeurbel.

Ring video deurbel 3

De Ring videodeurbel is een slimme deurbel welke is voorzien van vele slimme technieken. De Ring Video Doorbell 3 zoals het product officieel is uitgebracht is de opvolger van de Ring Video Doorbell 2.

Aanbieding

De deal is zeker niet vreemd, aangezien Ring een onderdeel is van Amazon. Voor een adviesprijs van 199,99 euro is de Ring videodeurbel 3 normaal te verkrijgen. Bij Amazon.nl is de slimme deurbel nu te koop voor 139,99 euro.

De deurbel is compatibel met Amazon Alexa zodat je via Amazon Alex commando’s direct het aanbod kan bekijken.

Aanbieding Bol.com

Naast Amazon.nl heeft ook Bol.com het product ook in de aanbieding voor 139,00 euro of 132,00 euro met select. Hierdoor kan je het product net zo goed bij Bol.com bestellen zonder Prime-abonnement. Bekijk het product bij Bol.com.

Meer informatie over Amazon Prime is te vinden op onze informatiepagina.