Elektronica Deals bij Bol.com: Veel korting op elektronica

Bij Bol.com zijn momenteel de Elektronica Deals. Tijdens de actieperiode zijn veel producten in de aanbieding welke gericht zijn op elektronica. Het gat hierbij om een flink assortiment laptops, smartphones en accessoires. Onderstaand een overzicht met enkele deals.

Tijdens de Elektronica Deals periode zijn er veel producten in de aanbieding. Het gaat hierbij om smartphones, laptops, audio & TV, camera & navigatie en accessoires. Ook keukenapparaten en huishoudelijke apparaten zijn in de aanbieding.

Smartphones in de aanbieding bij Bol.com

Bij de smartphone zijn er een aantal interessante smartphones in de aanbieding. Het gaat hierbij om de volgende toestellen:

Veel tech bij Bol.com

Naast smartphones zijn er ook Windows Laptops in de aanbieding, televisies, Samsung & Huawei tablets, Wasmachines & drogers, Stofzuigers & robotzuigers en WiFi-apparatuur zoals de Google Nest multiroom WiFi setup.

Bij de monitoren is bijvoorbeeld het ASUS TUF VG32VQ beeldscherm in de aanbieding voor €369,00.

Het aanbod is slechts beperkt. De webwinkel raadt dan ook aan om er snel bij te zijn, want de OP=OP regel is van toepassing. Via onderstaande link kan je de overzichtspagina bekijken van de producten in verschillende categorieën.

Bekijk alle deals bij Bol.com