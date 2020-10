TikTok gaat uitleggen waarom video is verwijderd

TikTok-gebruikers van wie een video is verwijderd, krijgen voortaan een bericht waarin wordt uitgelegd waarom de video is verwijderd, zo heeft TikTok laten weten in een blogbericht.

Voorheen vertelde TikTok de makers alleen dat ze met de video de regels hadden overtreden, maar meer specifieke inhoud was niet te vinden in. TikTok heeft nu laten weten dat ze het beleid veranderen. Als er een video zal worden verwijderd, krijgt de maker een bericht waarin exact staat vermeld welke regel is o vertreden en waarom de video is verwijderd.

Als een video is verwijderd omdat het ging over zelfbeschadiging of suïcide, dan krijgt de maker een tweede melding. Daarin is een verwijzing te vinden naar plekken waar gebruikers hulp kunnen krijgen op dat gebied.

TikTok wil met het nieuwe beleid vooral transparanter werken. Het beleid is al even in test geweest en is vanaf nu actief op het gehele netwerk.