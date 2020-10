SpaceX start met Starlink internetabonnementen via satellieten

Ruimtevaartbedrijf SpaceX is gestart met het aanbieden van internet via satellieten. Het gaat hierbij om een eerste fase waarbij een select aantal klanten de dienst kunnen afnemen.

Een uitnodiging om een internetabonnement van ruimtevaartbedrijf SpaceX af te sluiten, is verzonden naar de eerste klanten. Op Reddit zijn er verschillende screenshots verschenen van de bevestigingsmails.

Het internetproject van SpaceX/ Elon Musk heeft de naam Starlink. Via Starlink is het mogelijk om via satellieten snelheden te behalen van 50Mbit/s tot 150Mbit/s. Als er meer satellieten worden gelanceerd via SpaceX zal de snelheid en verbinding verbeteren. Hierdoor is het vooralsnog mogelijk dat soms de verbinding zal verbreken.

Vooralsnog is het een testversie van het abonnement. Starlink noemt deze test de ‘Better Than Nothing Beta’. Voor dit abonnement betalen gebruikers 99 dollar per maand. Wel is er een antenne kit vereist welke gebruiken moeten aanschaffen voor 499 dollar.