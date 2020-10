Apple One van start: Nieuwe voordelige Apple-bundels

Apple biedt vanaf vandaag de nieuwe Apple One Bundels aan met abonnementen op meerdere diensten. Door de combinatie van meerdere bundels is de prijs voordeliger.

Apple One

De Apple One-bundels werden in september al aangekondigd. Sinds vrijdag zijn de bundels beschikbaar, ook in Nederland is het mogelijk om de Apple-bundels te bestellen.

Apple One is een combinatie van meerdere abonnementen. Daardoor kunnen gebruikers die nu los betalen voor meerdere Apple-diensten geld besparek via een bundel.

Welke bundels zijn er?

Het goedkoopste abonnement kost 15 euro per maand en beschikt over Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade en 50 gigabyte iCloud-opslag. Dit abonnement is ook beschikbaar als familie-abonnement voor 20 euro per maand, waarbij je beshikt over 200 gigabyte aan iCloud opslag.

Het goedkoopste pakket heeft een besparing van 6 euro per maand in vergelijking met losse abonnementen. Het familiepakket biedt een besparing van 8 euro per maand.

Voor 30 euro krijg je de duurste bundel met bovenstaande diensten en Apple News+ en Fitness+, daarbij krijg je ook 2 terabyte aan iCloud-opslag tot de beschikking. Vooalsnog is deze bundel niet in Nederland beschikbaar. Apple News+ en Fitness+ zijn twee nieuwe diensten welke nog niet in Nederland toegankelijk zijn.