ByteDance moet alsnog TikTok voor 27 november verkopen

ByteDance, het moederbedrijf van TikTok is de afgelopen maanden volop in het nieuws rondom de spanningen tussen de VS en TikTok. Eigenlijk was het de bedoeling dat de verkoop van TikTok voor 12 november afgerond zou zijn. Inmiddels is er een uitstel tot 27 november. Daarna moet de deal definitief afgerond zijn.

Eerder oordeelde de rechter dat de blokkade die in zou gaan op 12 november onwettig was – vanuit de Amerikaanse overheid was er weinig bewijs om de blokkade te verantwoorden. Hierdoor is de applicatie alsnog te downloaden. Echter zijn er opnieuw spanningen ontstaan omdat ByteDance nu voor 27 november met een deal moet komen.

Volgens de Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) is de blokkade van 12 november nu met 15 dagen uitgesteld. Hierdoor moet de deal voor TikTok uiterlijk op 27 november afgerond zijn. De gevolgen als er geen deal zal plaatsvinden is vooralsnog onbekend. Uiteraard is er weer een mogelijk dat er rechtszaken ontstaan waardoor er alsnog een nieuwe uitstel komt.

Inmiddels is de TikTok wereldwijd een groot succes.