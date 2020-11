Slimme kerstboomverlichting bij de Lidl: Hoe werkt het?

Vanaf 27 november 2020 verkoopt de Lidl in Nederland een nieuw assortiment smart home producten. Vanaf deze dag is ook de slimme kerstboomverlichting te verkrijgen bij Lidl. Hoe werkt deze slimme kerstboomverlichting precies?

Slimme kerstverlichting Lidl

Als onderdeel van de nieuwe Lidl smart home producten is er ook een set slimme kerstboomverlichting te vinden. Net zoals bij de standaard kerstboomverlichting is de set van de Lidl uitgevoerd in een kettingvorm. In totaal beschikt de set over 200 LED lampjes welke in verschillende kleuren ingesteld kunnen worden via de smartphone.

In de applicatie is het mogelijk om elke LED in een afzonderlijke kleur te weergeven. In totaal zijn er 15 verschillende lichteffecten voor een afwisselend patroon op de kerstboom. Denk hierbij aan lichtpunten, lichtgolven of een kleurenspel.

Bediening is mogelijk via meerdere mogelijkheden. Via de app is het mogelijk om de verlichting te bedienen, via de bedieningsbox en via spraakbediening. In totaal is de verlichtingsketting 20 meter lang met 10 meter stroomsnoer en zijn er 200 LED lampjes te vinden welke in 16 miljoen kleurmogelijkheden ingesteld kunnen worden. Via de app zijn er 15 3D kleureffecten te configureren.

Vanaf 27 november 2020 is de set te verkrijgen bij de Lidl voor een bedrag van €49,95. Op de site van Lidl Nederland is het product te vinden.