PlayStation 5 deze week verkrijgbaar: PS5 kopen? Hier maak je kans

De PlayStation 5 is vanaf deze week te verkrijgen in Nederland. Inmiddels zijn de eerste pre-orders allemaal afgelopen en is er een enorm hoge vraag naar de nieuwe console van Sony.

Pre-order in Nederland

Op 19 november start de verkoop in Nederland. Vanwege de corona situatie komen er geen fysieke verkopen en is de console alleen online te verkrijgen. Al tijden is de console uitverkocht en zijn alle pre-orders afgerond. Toch zijn er nog een aantal nieuwe mogelijkheden om alsnog een console te bemachtigen.

De pre-orders zijn al even geleden afgerond. Inmiddels is de verwachting behoorlijk dat een aantal webwinkels alsnog een voorraad zullen ontvangen voor de release. De verwachting is behoorlijk dat er alsnog een voorraad zal verschijnen bij Bol.com en Coolblue.

Nieuwe voorraad Bol.com

Bol.com heeft inmiddels al meerdere keren laten weten dat de PS5 voorraad aangevuld zal worden op redelijk kort te mijn. Concrete datums zijn nog niet beschikbaar, maar de verwachting is dat Bol.com alsnog nieuwe voorraad zal gaan vrijgegeven.

Een reminder-notificatie instellen is altijd verstandig, zodat je snel een mail zal ontvangen bij een nieuwe voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

PS5 voorraad bij Coolblue

Bij Coolblue zijn de kansen minder. Hoewel Coolblue nog geen pre-orders hebben aangenomen komt er een beperkte oplage beschikbaar.

Op de site heeft Coolblue het volgende laten weten;