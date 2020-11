Xbox Series X kopen? Tekorten houden voorlopig nog aan

De tekorten met de PlayStation 5 zijn er behoorlijk, naast de PlayStation 5 is ook de Xbox Series X nauwelijks te verkrijgen in Nederland en de rest van de wereld. Het ziet er niet naar uit dat de problemen binnenkort opgelost zullen worden.

Zo valt af te leiden van de uitspraak welke Tim Stuart op het Jefferies Interactive Entertainment Conference heeft gedaan. Stuart is de chief financial officer bij Microsoft. Hierdoor is Tim Stuart zegen geen onbekende op het Microsoft terrein.

Voorlopig tekorten met de Xbox Series X

Volgens hem zijn er momenteel nauwelijks winkels welke beschikken over de juiste voorraad en is het lastig om de winkels te voorzien van voorraad. Volgens Stuart blijven de tekorten in elk geval aanhouden tot en met het eerste kwartaal van 2021.Echter draait de productie momenteel op volle toeren, het grootste probleem is vooral dat de vraag enorm hoog is.

Vooralsnog is de Xbox Series X een groot succes en is de vraag ongekend hoog. Naar verwachting zal de voorraad beperkt blijven tot april van volgend jaar. Net als bij de Xbox Series X is ook de PlayStation 5 niet te verkrijgen en overal uitverkocht.