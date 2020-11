Cooler Master start verkoop behuizing voor Raspberry Pi 4

Cooler Master heeft de Pi Case 40 uitgebracht in Europa. De behuizing is gericht voor de Raspberry Pi 4-systemen en is te bestellen voor 25 euro. In november zal de case verkocht worden.

Pi Case 40

Cooler Master brengt de Pi Case 40 op de markt na een succesvolle Kickstarter-campagne. Het doel was om 9000 euro op te halen om de productie van de behuizing te financieren. Uiteindelijk is er 314.000 euro opgehaald tijdens de Kickstarter-campagne.

De Pi Case 40 is geschikt voor de Raspberry Pi 4-systemen en is uit aluminum gemaakt. Op de behuizing is een knop te vinden om de Pi 4 aan en uit te zetten. Via de Pi Tool kan je de knop herconfigureren. Het systeem heeft volgens de fabrikant geen additionele fan nodig, dankzij het thermisch ontwerp van de aluminium kern.

De Cooler Master Pi Case 40 is vanaf vandaag beschikbaar als pre-order voor een prijs van 24,99 euro.