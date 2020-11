Black Friday: 12 maanden PlayStation Plus te verkrijgen voor €44,99

De PlayStation 5 is onlangs verschenen. Het is momenteel een goed moment op PlayStation Plus 12 maanden te verlengen. Net zoals de voorgaande jaren is er tijdens Black Friday een deal met een PlayStation Plus abonnement. voor 44,49 euro krijg je 12 maanden PlayStation Plus. Een korting van 15 euro.

12 maanden PlayStation Plus voor €44,99

Na aanschaf krijg je gelijk de code voor je PlayStation Plus abonnement opgestuurd welke je vervolgens digitaal kan inwisselen in de PlayStation Store. Vervolgens heb je een abonnement voor 12 maanden.

Vorig jaar verscheen er ook een aanbieding rondom Black Friday. Naast PlayStation Plus zijn er ook diverse aanbiedingen in de PlayStation store te vinden rondom Black Friday. Binnenkort komen er ook weer nieuwe gratis games beschikbaar in het PlayStation Plus abonnement.

De aanbieding van €44,49 is te verkrijgen bij Bol.com. Bekijk de aanbieding bij Bol.com